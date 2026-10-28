Казахстан завоевал восемь медалей на ЧМ по боксу U19

Сборная Казахстана завершила чемпионат мира по боксу среди спортсменов до 19 лет в Будве (Черногория), завоевав восемь медалей - одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые. В общекомандном зачёте казахстанская команда заняла четвёртое место.

Главной героиней турнира стала Зарина Толыбай, выступавшая в весовой категории свыше 80 кг. В финальном поединке она одержала победу над представительницей России Сами Итонеевой и принесла Казахстану единственное золото чемпионата.

Три казахстанских боксёра стали серебряными призёрами. Алина Кудайгенова (до 57 кг) уступила в финале россиянке Анастасии Голуновой. Бибарыс Аширбай (до 70 кг) проиграл ирландцу Джону Донохи, а Владислав Саможонов (свыше 90 кг) - узбекистанцу Исламу Салихову.

Ещё четыре спортсмена пополнили медальную копилку сборной бронзовыми наградами. Третьи места заняли Мадира Жумахан (до 51 кг), Индира Кыдырмолдаева (до 60 кг), Данияр Акбисенов (до 60 кг) и Еркетан Жаркынбек (до 90 кг).

В общекомандном зачёте победу одержала сборная России с пятью золотыми и пятью серебряными медалями. Второе место занял Узбекистан (3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды), третье - США (2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали).

Сборная Казахстана с результатом в восемь наград расположилась на четвёртой строчке турнирной таблицы.