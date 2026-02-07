Казахстан завоевал второе "золото" чемпионата Азии по легкой атлетике
На первую ступень пьедестала поднялась Нора Джеруто.
Сегодня, 17:16
97Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по лёгкой атлетике отметилась второй золотой медалью на чемпионате Азии в помещении, который проходит в Тяньцзине (Китай), передаёт BAQ.KZ.
На первую ступень пьедестала поднялась Нора Джеруто. Спортсменка показала первый результат в беге на 3000 метров.
Легкоатлетка финишировала с результатом 8:46.87. Второй стала Нозоми Танака (Япония) - 8:48.22. Замкнула тройку лучших Ло Ся (Китай) - 9:16.18.
Добавим, что ранее Джеруто стала третьей на дистанции 1500 метров. Алина Чистякова стала первой в пятиборье.
