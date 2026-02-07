Сборная Казахстана по лёгкой атлетике отметилась второй золотой медалью на чемпионате Азии в помещении, который проходит в Тяньцзине (Китай), передаёт BAQ.KZ.

На первую ступень пьедестала поднялась Нора Джеруто. Спортсменка показала первый результат в беге на 3000 метров.

Легкоатлетка финишировала с результатом 8:46.87. Второй стала Нозоми Танака (Япония) - 8:48.22. Замкнула тройку лучших Ло Ся (Китай) - 9:16.18.

Добавим, что ранее Джеруто стала третьей на дистанции 1500 метров. Алина Чистякова стала первой в пятиборье.