На рейтинговом турнире по гребному слалому Thailand Open, который проходит в городе Районг (Таиланд), сборная Казахстана пополнила свою копилку первой золотой медалью, передает BAQ.KZ.

В индивидуальных соревнованиях в программе каноэ победу одержал казахстанский спортсмен Александр Куликов.

Canoe Slalom, призёры:

1 место - Александр Куликов (Казахстан)

2 место - Кейго Ямамото (Япония)

3 место - Севан Билло (Австралия)

Несмотря на двухсекундный штраф при прохождении ворот, Куликов показал результат 86,51 секунды и сумел опередить соперников. Кроме того, в число пяти лучших вошёл ещё один представитель Казахстана - Куаныш Еренгайыпов, занявший четвёртое место.

В предыдущие дни соревнований национальная команда также завоевала 3 серебряные и 2 бронзовые медали:

Имангали Мамбетов (каяк) - «серебро»

Анастасия Ананьева (каноэ) - «серебро»

Екатерина Таранцева (каяк-кросс) - «серебро»

Владислав Рябко (каяк-кросс) - «бронза»

Тимур Рынк (каяк-кросс) - «бронза»

Турнир Thailand Open завершится 8 марта. После его окончания спортсмены отправятся в Паттайю, где примут участие в чемпионате Азии среди юниоров и молодёжи (U18–23).