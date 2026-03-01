Казахстан завоевал «золото» на рейтинговом турнире по гребному слалому
Александр Куликов показал результат 86,51 секунды.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На рейтинговом турнире по гребному слалому Thailand Open, который проходит в городе Районг (Таиланд), сборная Казахстана пополнила свою копилку первой золотой медалью, передает BAQ.KZ.
В индивидуальных соревнованиях в программе каноэ победу одержал казахстанский спортсмен Александр Куликов.
Canoe Slalom, призёры:
1 место - Александр Куликов (Казахстан)
2 место - Кейго Ямамото (Япония)
3 место - Севан Билло (Австралия)
Несмотря на двухсекундный штраф при прохождении ворот, Куликов показал результат 86,51 секунды и сумел опередить соперников. Кроме того, в число пяти лучших вошёл ещё один представитель Казахстана - Куаныш Еренгайыпов, занявший четвёртое место.
В предыдущие дни соревнований национальная команда также завоевала 3 серебряные и 2 бронзовые медали:
Имангали Мамбетов (каяк) - «серебро»
Анастасия Ананьева (каноэ) - «серебро»
Екатерина Таранцева (каяк-кросс) - «серебро»
Владислав Рябко (каяк-кросс) - «бронза»
Тимур Рынк (каяк-кросс) - «бронза»
Турнир Thailand Open завершится 8 марта. После его окончания спортсмены отправятся в Паттайю, где примут участие в чемпионате Азии среди юниоров и молодёжи (U18–23).
Самое читаемое
- Дыры в плитах и отсыревшие стены: Дом в Астане отказываются признавать аварийным
- В Актюбинской области опровергли информацию о дефиците социального хлеба
- В акимате Шымкента начали служебную проверку после резонансного видео в соцсетях
- Сборная Казахстана вошла в топ-4 рейтинга УЕФА по футзалу
- Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по Дохе