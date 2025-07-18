Сильный ветер, грозы, град и резкое повышение температуры — такими будут предстоящие выходные в Казахстане, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромета".

Неустойчивая погода охватит почти все регионы страны.

Уже 19 июля атмосферные фронты принесут дожди и грозы в северные и центральные области. А 20 июля непогода доберётся до востока страны. Ожидаются сильные ливни, шквальный ветер и даже град. При этом на юге и юго-западе порывы ветра могут сопровождаться пыльными бурями, которые существенно ухудшат видимость.

В это же время в западных и юго-западных регионах сохранится экстремальная жара — температура поднимется до +43 градусов. До +40 градусов воздух прогреется и в северо-западных, восточных и юго-восточных областях. Особенно тяжело будет в городах, где асфальт и здания только усиливают эффект жары.

Однако уже с 20 июля с запада начнёт продвигаться северо-западный антициклон. Он принесёт с собой прояснение и снижение температуры. На севере и северо-западе страны ночами и по утрам возможны туманы.

Синоптики советуют жителям и гостям страны быть готовыми к резким сменам погоды, следить за предупреждениями и по возможности избегать поездок в периоды гроз, пыльных бурь и экстремальной жары.