Казахстан ждёт рекордный урожай масличных культур
Картофель фермеры продают по 90-120 тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На заседании Правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в этом году в стране ожидается рекордный урожай масличных культур – около 4 млн тонн, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Ожидается высокий урожай масличных культур – 4 млн тонн, в том числе подсолнечника – порядка 2 млн тонн, что даст возможность полностью насытить рынок масложировой продукцией", – сказал министр.
Что касается картофеля, то, по словам Айдарбека Сапарова, прогнозируется сбор на уровне 2,7 млн тонн, из них собрано свыше 1,8 млн тонн. Стоимость на поле составляет 90-120 тенге за килограмм.
В настоящий момент уже сформирована партия товарного картофеля в объёме полмиллиона тонн.
Также собрано более 700 тысяч тонн лука, который реализуется с поля по 50-60 тенге за кг. У фермеров для реализации сформирован запас в объеме 300 тысяч тонн.
Моркови собрано 300 тысяч тонн, у фермеров имеется порядка 100 тысяч тонн моркови по 85-95 тенге за кг.
Самое читаемое
- "Бесплатные подарки" в Костанае обернулись миллионными кредитами
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Визит Токаева в Нью-Йорк: политологи оценили вероятность встречи с Трампом
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН