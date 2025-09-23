  • 23 Сентября, 17:05

Казахстан ждёт рекордный урожай масличных культур

Картофель фермеры продают по 90-120 тенге.

Фото: apk-news.kz

На заседании Правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в этом году в стране ожидается рекордный урожай масличных культур – около 4 млн тонн, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Ожидается высокий урожай масличных культур – 4 млн тонн, в том числе подсолнечника – порядка 2 млн тонн, что даст возможность полностью насытить рынок масложировой продукцией", – сказал министр.

Что касается картофеля, то, по словам Айдарбека Сапарова, прогнозируется сбор на уровне 2,7 млн тонн, из них собрано свыше 1,8 млн тонн. Стоимость на поле составляет 90-120 тенге за килограмм.

В настоящий момент уже сформирована партия товарного картофеля в объёме полмиллиона тонн.

Также собрано более 700 тысяч тонн лука, который реализуется с поля по 50-60 тенге за кг. У фермеров для реализации сформирован запас в объеме 300 тысяч тонн.

Моркови собрано 300 тысяч тонн, у фермеров имеется порядка 100 тысяч тонн моркови по 85-95 тенге за кг.

