Казахстана-Италии: известны даты матчей за путевку на чемпионат Европы-2026
Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть на Евро-2026 по футзалу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стали известны даты и места проведения матчей сборных Казахстана и Италии за путевку на чемпионат Европы-2026 по футзалу, передает BAQ.kz со ссылкой на sports24.kz.
Так, первая игра состоится 18 сентября в итальянском Фазано, а ответная встреча будет сыграна 23 сентября в Астане.
Евро-2026 пройдет с 20 января по 7 февраля в таких странах, как Латвия, Литва и Словения.
"На предыдущем чемпионате Европы, который прошел в 2022 году в Нидерландах, сборная Казахстана вылетела в четвертьфинале, проиграв национальной команде Украины со счетом 3:5.
Победителем турнира стала сборная Португалии, обыгравшая в финале Россию со счетом 4:2", - уточняет спортивный портал.
Арнольд Кнауб высказался о дебютном "золоте" в чемпионате Казахстана, пента-трике на мундиале, семье и Шварценеггере.
Самое читаемое