Стали известны даты и места проведения матчей сборных Казахстана и Италии за путевку на чемпионат Европы-2026 по футзалу, передает BAQ.kz со ссылкой на sports24.kz.

Так, первая игра состоится 18 сентября в итальянском Фазано, а ответная встреча будет сыграна 23 сентября в Астане.

Евро-2026 пройдет с 20 января по 7 февраля в таких странах, как Латвия, Литва и Словения.

"На предыдущем чемпионате Европы, который прошел в 2022 году в Нидерландах, сборная Казахстана вылетела в четвертьфинале, проиграв национальной команде Украины со счетом 3:5. Победителем турнира стала сборная Португалии, обыгравшая в финале Россию со счетом 4:2", - уточняет спортивный портал.

Арнольд Кнауб высказался о дебютном "золоте" в чемпионате Казахстана, пента-трике на мундиале, семье и Шварценеггере.