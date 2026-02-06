Казахстана на треть увеличил экспорт подсолнечного масла
Экспорт растительных масел за 11 месяцев 2025 года увеличился на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает BAQ.KZ.
По информации Министерства сельского хозяйства Казахстана, основными покупателями являются Узбекистан – 46% от общего объема, КНР – 33,7%, Таджикистан – 13,1%, Афганистан – 4,3%,Туркменистан 1,8% и др.
В целом Казахстан занимает 8-е место в ТОП-10 мировых экспортеров подсолнечного масла, входит в ТОП-3 экспортеров подсолнечного шрота в страны Европейского союза.
– В 2025 году посевные площади под масличные культуры увеличены до 3,9 млн га, что на 37,7% или 1,1 млн га больше по сравнению с 2024 годом. В том числе площади под подсолнечник расширены на 38,4% или 491,1 тыс. га. Основную долю посевных площадей под масличные культуры занимают Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская области, Абай.
По оперативным данным акиматов регионов, в 2025 году собрано 4,8 млн тонн масличных культур (в 2024 году — 3,3 млн тонн), в том числе подсолнечника — 2,3 млн тонн (в 2024 году — 1,8 млн тонн). Производственные мощности предприятий по переработке масличных культур превышают 5 млн тонн в год.
По итогам 2025 года произведено 888,8 тыс. тонн растительного масла, что на 17,4% больше уровня 2024 года (757,1 тыс. тонн). В том числе объем производства подсолнечного масла составил 757,2 тыс. тонн, что на 17,5% больше показателя 2024 года, – сообщили в ведомстве.
