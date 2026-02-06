Экспорт растительных масел за 11 месяцев 2025 года увеличился на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства сельского хозяйства Казахстана, основными покупателями являются Узбекистан – 46% от общего объема, КНР – 33,7%, Таджикистан – 13,1%, Афганистан – 4,3%,Туркменистан 1,8% и др.

В целом Казахстан занимает 8-е место в ТОП-10 мировых экспортеров подсолнечного масла, входит в ТОП-3 экспортеров подсолнечного шрота в страны Европейского союза.