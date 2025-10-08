Казахстан накроют дожди, снег и пыльные бури
Тепло продержится недолго.
В ближайшие дни жители большинства регионов Казахстана ещё смогут наслаждаться тёплой и сухой погодой — благодаря влиянию отрога северо-западного антициклона, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". Однако синоптики предупреждают: спокойствие будет недолгим. Уже к концу недели атмосферные фронты начнут оказывать влияние на западные и северные области страны.
По прогнозам, именно в этих регионах первыми придут осадки — в виде дождя и мокрого снега. Одновременно по республике ожидается усиление ветра, а также резкое ухудшение погодных условий в ряде областей.
Так, на востоке и в центре страны синоптики прогнозируют туман, который может затруднить движение на дорогах и снизить видимость. В свою очередь, на юге и юго-западе ожидается пыльная буря — явление, характерное для засушливых регионов в переходный сезон.
При этом существенных изменений температурного фона не предвидится: воздух останется относительно тёплым для октября, особенно в дневные часы. Однако метеорологи советуют не обольщаться и готовиться к скорому похолоданию, которое, по опыту предыдущих лет, обычно следует сразу за первыми фронтальными осадками.
