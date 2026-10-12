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Казахстанец Алан Курмангалиев взял серебро молодежного турнира по настольному теннису в Пекине

12 Октября 2026, 10:06
АВТОР
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@olympickz 12 Октября 2026, 10:06
12 Октября 2026, 10:06
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Фото: @olympickz

Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал вторым на молодежном турнире WTT China Youth Smash в Пекине. Он выступал в категории до 19 лет и дошел до финала.

По ходу турнира казахстанец одержал шесть побед.

В полуфинале Курмангалиев встретился с китайцем У Ифеем. Матч получился напряженным и закончился победой нашего спортсмена со счетом 4:3.

В финале ему противостоял еще один представитель хозяев турнира, Тан Ижэнь. Эту встречу Курмангалиев проиграл и завершил выступление с серебром.

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