Казахстанец Алан Курмангалиев взял серебро молодежного турнира по настольному теннису в Пекине

Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал вторым на молодежном турнире WTT China Youth Smash в Пекине. Он выступал в категории до 19 лет и дошел до финала.

По ходу турнира казахстанец одержал шесть побед.

В полуфинале Курмангалиев встретился с китайцем У Ифеем. Матч получился напряженным и закончился победой нашего спортсмена со счетом 4:3.

В финале ему противостоял еще один представитель хозяев турнира, Тан Ижэнь. Эту встречу Курмангалиев проиграл и завершил выступление с серебром.