Казахстанец Алан Курмангалиев взял серебро молодежного турнира по настольному теннису в Пекине
12 Октября 2026, 10:06
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12 Октября 2026, 10:0612 Октября 2026, 10:06
79Фото: @olympickz
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал вторым на молодежном турнире WTT China Youth Smash в Пекине. Он выступал в категории до 19 лет и дошел до финала.
По ходу турнира казахстанец одержал шесть побед.
В полуфинале Курмангалиев встретился с китайцем У Ифеем. Матч получился напряженным и закончился победой нашего спортсмена со счетом 4:3.
В финале ему противостоял еще один представитель хозяев турнира, Тан Ижэнь. Эту встречу Курмангалиев проиграл и завершил выступление с серебром.
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