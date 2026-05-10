Казахстанец Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль на турнире по дзюдо

Дзюдоист поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 90 килограммов.

Сегодня 2026, 18:36
Фото: НОК РК

Казахстанец Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Астане, передает BAQ.KZ.

В схватке за третье место Арапов уверенно выиграл у Фрэнка де Вита (Нидерланды).

В активе сборной Казахстана теперь пять медалей. Ранее победителем стал Жалгас Кайролла (до 81 кг). Талгат Орынбасар (до 60 кг) взял "серебро". На третью ступень пьедестала поднялись Шерзод Давлатов (до 60 кг), Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг).

