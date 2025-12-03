Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. В финальном поединке он уверенно выиграл у представителя Южной Кореи Ян Чжунёна.

Каблан выступал в весовой категории свыше 87 килограммов и успешно прошёл все этапы турнира. До выхода в финал он провёл четыре боя, в которых одолел соперников из Индии и Турции. В полуфинале казахстанец победил Амирмохаммада Ашрафи из Ирана со счётом 2:1.

Победа Каблана стала значимым достижением для казахстанского таеквондо на международной арене.