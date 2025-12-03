Казахстанец Бейбарыс Каблан выиграл молодежный чемпионат мира по таеквондо в Кении
Сегодня, 22:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:56Сегодня, 22:56
41Фото: НОК РК
Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. В финальном поединке он уверенно выиграл у представителя Южной Кореи Ян Чжунёна.
Каблан выступал в весовой категории свыше 87 килограммов и успешно прошёл все этапы турнира. До выхода в финал он провёл четыре боя, в которых одолел соперников из Индии и Турции. В полуфинале казахстанец победил Амирмохаммада Ашрафи из Ирана со счётом 2:1.
Победа Каблана стала значимым достижением для казахстанского таеквондо на международной арене.
Самое читаемое
- Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала 10% от стоимости масла
- "Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
- Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
- Самолёт из Стамбула приземлился в степи под Актау
- Как Smart City приходит в спальные районы Астаны