Казахстанец Данил Васильев завоевал серебро Кубка мира в Польше
Это первое в истории отечественного спорта серебро этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Историческое достижение для казахстанских прыжков на лыжах с трамплина: в польской Висле Данил Васильев занял второе место на этапе летнего Кубка мира, набрав в финале 119,3 балла, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Дирекцию развития спорта. Победителем стал австриец Никлас Бахлингер (129,5), третье место досталось болгарину Владимиру Зографски.
Этот результат приблизил Васильева к получению лицензии на Олимпийские игры 2026 года в Милане, укрепив его позиции в рейтинге Международной федерации лыжного спорта. Ранее лучшим достижением казахстанцев на этапах Кубка мира было шестое место Сергея Такченко в Щучинске в 2021 году.
Главный тренер национальной сборной Павел Васильев отметил, что успех стал возможен благодаря технически грамотному прыжку и идеальному приземлению спортсмена. Ещё один представитель Казахстана, Илья Мизерных, занял 24-е место.
