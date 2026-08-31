Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин стал бронзовым призером международного турнира Lagos International Classics 2026, который прошел в Лагосе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турнир Панарин начал с победы над представителем Индии Пранаувом Рамом Нагалингамом. Матч завершился со счетом 2:1. Казахстанец уступил первую партию 19:21, но забрал следующие две 21:11 и 21:10.

Затем Панарин уверенно прошел нигерийца Саиду Алию, выиграв в двух партиях 21:8, 21:12.

В четвертьфинале казахстанец встретился с Шашаанком Саи Муннанги из ОАЭ. Панарин победил 2:0 со счетом 22:20, 21:14 и вышел в полуфинал.

За место в финале он сыграл с представителем Индии Танкарой Гнаной Датту Таласилой. Встреча получилась трехсетовой. Панарин уступил со счетом 1:2, партии завершились 19:21, 22:20, 1:21.

По итогам турнира Дмитрий Панарин завоевал бронзовую медаль.