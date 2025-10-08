Суд восстановил справедливость для пенсионера, которого из-за утерянной трудовой книжки лишили значительной части заслуженной пенсии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Гражданин И. обратился в Мойынкумский районный суд с просьбой установить юридический факт его трудовой деятельности на предприятии "ПКМ-2006" в период с 1988 по 1998 год. Из-за отсутствия документации его стаж не был учтён при назначении пенсии, и выплаты оказались минимальными.

Многочисленные обращения в государственные органы не помогли — учреждение, где он трудился, давно ликвидировано, а официальных архивов не сохранилось. В этой непростой ситуации последней надеждой стал суд.

В ходе разбирательства суд принял во внимание свидетельства двух бывших коллег заявителя и официальные справки, которые подтвердили его слова. Убедившись в достоверности представленных данных, суд установил факт десятилетнего стажа работы гражданина И. и удовлетворил его заявление.

Теперь пенсионные выплаты будут пересчитаны с учётом подтверждённого стажа. Решение вступило в законную силу.