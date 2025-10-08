Казахстанец добился повышения пенсии через суд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Суд восстановил справедливость для пенсионера, которого из-за утерянной трудовой книжки лишили значительной части заслуженной пенсии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Гражданин И. обратился в Мойынкумский районный суд с просьбой установить юридический факт его трудовой деятельности на предприятии "ПКМ-2006" в период с 1988 по 1998 год. Из-за отсутствия документации его стаж не был учтён при назначении пенсии, и выплаты оказались минимальными.
Многочисленные обращения в государственные органы не помогли — учреждение, где он трудился, давно ликвидировано, а официальных архивов не сохранилось. В этой непростой ситуации последней надеждой стал суд.
В ходе разбирательства суд принял во внимание свидетельства двух бывших коллег заявителя и официальные справки, которые подтвердили его слова. Убедившись в достоверности представленных данных, суд установил факт десятилетнего стажа работы гражданина И. и удовлетворил его заявление.
Теперь пенсионные выплаты будут пересчитаны с учётом подтверждённого стажа. Решение вступило в законную силу.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
- Казахстан выступает в роли ключевого архитектора практической интеграции в ОТГ – эксперт