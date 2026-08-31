Казахстанец добился продажи арестованного имущества должника через суд

В Костанайской области спор между гражданином и частным судебным исполнителем удалось урегулировать без рассмотрения дела по существу. Стороны заключили медиативное соглашение, передает BAQ.KZ.

Гражданин обратился в Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области. Он просил признать незаконным бездействие частного судебного исполнителя при исполнении исполнительного документа и обязать его принять необходимые меры.

Однако во время рассмотрения дела стороны решили урегулировать спор мирным путем и заключили соглашение в порядке медиации.

По его условиям истец согласился на возвращение административного иска. В свою очередь, частный судебный исполнитель обязался в установленный срок выставить арестованное имущество должника на электронный аукцион.

Обязательство будет считаться исполненным после публикации объявления о продаже имущества на Единой электронной торговой площадке по реализации арестованного имущества.

Суд проверил условия соглашения и установил, что оно заключено добровольно, соответствует интересам сторон, не противоречит законодательству и не нарушает права других лиц.

В результате суд утвердил медиативное соглашение. Спор удалось завершить без рассмотрения дела по существу, при этом для судебного исполнителя был установлен конкретный срок исполнения обязательств.