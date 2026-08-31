Казахстанец добился продажи арестованного имущества должника через суд
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В Костанайской области спор между гражданином и частным судебным исполнителем удалось урегулировать без рассмотрения дела по существу. Стороны заключили медиативное соглашение, передает BAQ.KZ.
Гражданин обратился в Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области. Он просил признать незаконным бездействие частного судебного исполнителя при исполнении исполнительного документа и обязать его принять необходимые меры.
Однако во время рассмотрения дела стороны решили урегулировать спор мирным путем и заключили соглашение в порядке медиации.
По его условиям истец согласился на возвращение административного иска. В свою очередь, частный судебный исполнитель обязался в установленный срок выставить арестованное имущество должника на электронный аукцион.
Обязательство будет считаться исполненным после публикации объявления о продаже имущества на Единой электронной торговой площадке по реализации арестованного имущества.
Суд проверил условия соглашения и установил, что оно заключено добровольно, соответствует интересам сторон, не противоречит законодательству и не нарушает права других лиц.
В результате суд утвердил медиативное соглашение. Спор удалось завершить без рассмотрения дела по существу, при этом для судебного исполнителя был установлен конкретный срок исполнения обязательств.
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