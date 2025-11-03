Кассационный суд по административным делам Республики Казахстан защитил право гражданина на справедливые пенсионные выплаты, приняв решение в пользу заявителя Н., который оспаривал отказ государственного органа в восстановлении и перерасчёте выплат за выслугу лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Кассационного суда по административным делам.

Дело привлекло внимание, так как ранее суды первой и апелляционной инстанций отклонили его требования, однако кассация подошла к вопросу с иной правовой позицией.

В ходе рассмотрения кассационный суд установил, что гражданину Н. выплаты за выслугу лет были назначены ещё в 2012 году, но позже их прекратили в связи с изменением основания увольнения. При этом действовавшее законодательство того периода не предусматривало, что увольнение "по отрицательным мотивам" может стать причиной прекращения пенсионных начислений. Суд напомнил, что выплаты могли быть прекращены только в двух случаях — смерть пенсионера или его постоянный выезд за пределы Казахстана, и эти обстоятельства к гражданину Н. не относились. Таким образом, прекращение выплат было признано незаконным.

Кассационная инстанция также подчеркнула, что нижестоящие суды неверно применили нормы материального права и не учли правовую позицию Верховного Суда о защите доверия граждан к государству. В результате рассмотрения дела решения предыдущих инстанций были отменены, жалоба гражданина Н. удовлетворена, а государственный орган обязан восстановить его права и назначить выплаты за выслугу лет.