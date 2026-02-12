Казахстанец завоевал "золото" чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
Сегодня, 02:25
138Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал победителем чемпионата Азии в Аль-Кассиме (Саудовская Аравия), передаёт BAQ.KZ со сылкой на НОК РК.
Казахстанский спортсмен выиграл групповую гонку.
Федоров преодолел 154.4 километра за 03:25.17. данный результат принес ему "золото".
Второе место занял Хаоюй Суй (Китай). Абдулла Джасим Али (ОАЭ) отметился "бронзой".
