Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров стал победителем чемпионата Азии в Аль-Кассиме (Саудовская Аравия), передаёт BAQ.KZ со сылкой на НОК РК.

Казахстанский спортсмен выиграл групповую гонку.

Федоров преодолел 154.4 километра за 03:25.17. данный результат принес ему "золото".

Второе место занял Хаоюй Суй (Китай). Абдулла Джасим Али (ОАЭ) отметился "бронзой".