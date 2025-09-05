Казахстанец готовился выехать за рубеж для вступления в террористическую организацию
Сегодня, 20:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:17Сегодня, 20:17
89Фото: pixabay.com
В августе 2025 года в Казахстане суд признал виновными 12 граждан страны за совершение террористических и экстремистских преступлений, передает BAQ.KZ.
По данным КНБ, 11 из осуждённых занимались пропагандой терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде. Ещё один казахстанец готовился выехать за рубеж для вступления в террористическую организацию.
Все осуждённые приговорены к различным срокам лишения свободы.
Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и предотвращению террористической и экстремистской деятельности в стране.
Самое читаемое
- Когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- Халатность, которая убивает: первый казахстанский фильм-катастрофа вышел в прокат
- Новые банкноты вводятся в обращение в Казахстане: Нацбанк назвал даты
- Трагедия на Капшагае: найден пропавший мужчина
- МИД Казахстана опроверг слухи о задержании министра Мурата Нуртлеу