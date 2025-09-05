  • 5 Сентября, 20:55

Казахстанец готовился выехать за рубеж для вступления в террористическую организацию

Сегодня, 20:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 20:17
Сегодня, 20:17
89
Фото: pixabay.com

В августе 2025 года в Казахстане суд признал виновными 12 граждан страны за совершение террористических и экстремистских преступлений, передает BAQ.KZ.

По данным КНБ, 11 из осуждённых занимались пропагандой терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде. Ещё один казахстанец готовился выехать за рубеж для вступления в террористическую организацию.

Все осуждённые приговорены к различным срокам лишения свободы.

Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и предотвращению террористической и экстремистской деятельности в стране.

Самое читаемое

Наверх