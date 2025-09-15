В Сарысуском районном суде Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Жанатас, обвиняемого в незаконном изготовлении, хранении и перевозке огнестрельного оружия, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установил суд, молодой человек обнаружил в гараже охотничье ружьё "ТОЗ-БМ" 16 калибра, которое ранее принадлежало его покойному деду. Вместо того чтобы сдать оружие в полицию, он решил его модернизировать — отпилил ствол и приклад, превратив ружьё в обрез, после чего незаконно хранил его в гараже.

В июле 2025 года подсудимый положил обрез и боеприпасы в багажник автомобиля и направился в сторону села Көк-жон. Однако по пути был остановлен полицейскими. При попытке скрыться он выбросил оружие и патроны в траву у дороги. Позже он добровольно указал место, где спрятал обрез, и признал вину.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 287 и ч. 1 ст. 288 Уголовного кодекса РК — незаконное изготовление, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены раскаяние и сотрудничество со следствием.

Гособвинение просило назначить подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы. Суд, приняв во внимание обстоятельства дела, приговорил его к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.