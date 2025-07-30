Мойынкумский районный суд рассмотрел дело Д. по статье 109‑1 часть 1 УК (нанесение побоев, не повлекших лёгкого вреда здоровью). В июне 2025 года он обратился к своему начальнику — инженеру-технологу Ю. (гражданину Китая) — с просьбой подписать табель учёта рабочего времени. Получив отказ, подсудимый сорвался, несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и телу, нанеся физическую боль и травму, передает BAQ.KZ.

Вина Д. была подтверждена свидетелями, заключением экспертизы и другими материалами дела. Подсудимый полностью признал вину, выразил раскаяние и попросил суд о мягкой мере наказания. Потерпевший, однако, уголовный проступок не простил и потребовал компенсацию ущерба в размере 1 млн тенге плюс судебные расходы.

Суд признал Д. виновным по ч.1 ст.109‑1 УК и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге) с учётом смягчающих обстоятельств: признания вины и раскаяния. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскал с подсудимого 500 000 тенге в счёт морального вреда и расходы представителя.

Приговор ещё не вступил в законную силу.