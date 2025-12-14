Представитель сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Кирилл Проходов стал победителем юниорского этапа Кубка мира, прошедшего в Ташкенте (Узбекистан), передаёт BAQ.KZ.

В полуфинале казахстанский спортсмен уверенно обыграл хозяина дорожки Камронбека Исмоилова со счётом 15:6. В финальном поединке Проходов оказался сильнее представителя Тайбэя Чень Бин-Юна — 15:7.

Победа на этапе Кубка мира стала значимым успехом для казахстанского фехтовальщика на международной арене.