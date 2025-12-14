Казахстанец Кирилл Проходов выиграл юниорский этап Кубка мира по фехтованию в Ташкенте
Сегодня, 16:32
105Фото: НОК РК
Представитель сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Кирилл Проходов стал победителем юниорского этапа Кубка мира, прошедшего в Ташкенте (Узбекистан), передаёт BAQ.KZ.
В полуфинале казахстанский спортсмен уверенно обыграл хозяина дорожки Камронбека Исмоилова со счётом 15:6. В финальном поединке Проходов оказался сильнее представителя Тайбэя Чень Бин-Юна — 15:7.
Победа на этапе Кубка мира стала значимым успехом для казахстанского фехтовальщика на международной арене.
