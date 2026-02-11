Фото: Сали Сабиров / Комитет по делам спорта и физической культуры

На XXV зимних Олимпийских играх в Италии определились 24 фигуриста, вышедшие в финал мужских соревнований по фигурному катанию, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитета по делам спорта и физкультуры РК, серебряный призёр чемпионата мира Михаил Шайдоров в короткой программе набрал 92,94 балла и занял 5-е место



Остальные места короткой программы среди 29 участников распределились следующим образом:

1. Илья Малинин (США) — 108,16 балла

2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 102,55 балла (личный рекорд в карьере)

4. Даниэль Грассль (Италия) — 93,46 балла



Решающая произвольная программа состоится 13 февраля в 21:00 по времени Астаны.



Отметим, что в истории казахстанского фигурного катания Денис Тен завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи.