Казахстанец Михаил Шайдоров вышел в топ-5 на Олимпиаде-2026
На XXV зимних Олимпийских играх в Италии определились 24 фигуриста, вышедшие в финал мужских соревнований по фигурному катанию, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Комитета по делам спорта и физкультуры РК, серебряный призёр чемпионата мира Михаил Шайдоров в короткой программе набрал 92,94 балла и занял 5-е место
Остальные места короткой программы среди 29 участников распределились следующим образом:
1. Илья Малинин (США) — 108,16 балла
2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 102,55 балла (личный рекорд в карьере)
4. Даниэль Грассль (Италия) — 93,46 балла
Решающая произвольная программа состоится 13 февраля в 21:00 по времени Астаны.
Отметим, что в истории казахстанского фигурного катания Денис Тен завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
