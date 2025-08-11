Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции из России гражданина Казахстана, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в ноябре 2024 года в Костанайской области мужчина пришёл в квартиру подростка, с родителями которого поддерживал дружеские отношения. Оставшись наедине с несовершеннолетним, достоверно зная о его возрасте и наличии психического заболевания, он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

После преступления подозреваемый покинул Казахстан, и его объявили в международный розыск. В 2024 году его задержали в Челябинской области РФ, а затем по запросу Генпрокуратуры РК экстрадировали на родину.

В настоящее время мужчина помещён в следственный изолятор. За подобное преступление в Казахстане предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.