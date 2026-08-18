Казахстанец накопил 2,1 млн тенге долга по алиментам, отказавшись работать

В области Жетысу продолжается работа по защите прав несовершеннолетних. Особое внимание прокуратура региона уделяет родителям, которые уклоняются от исполнения обязанностей по содержанию своих детей.

По итогам надзорной деятельности прокуратуры области по фактам неуплаты алиментов зарегистрировано 9 уголовных дел по статье 139 Уголовного кодекса РК.

Как наказали должника

Один из таких случаев произошел в городе Текели. Местный житель длительное время не выплачивал алименты на несовершеннолетнюю дочь, несмотря на вступившее в законную силу решение суда.

В результате сумма задолженности превысила 2,1 млн тенге. Мужчине неоднократно предлагали официальное трудоустройство, однако он без уважительных причин отказывался работать и продолжал уклоняться от выполнения родительских обязанностей.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд признал гражданина В. виновным по статье 139 УК РК и назначил ему один год ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Сколько должников наказали

Помимо уголовного преследования, по инициативе прокуратуры области 54 должника привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 669 КоАП РК.

Кроме того, в результате мер прокурорского реагирования в пользу детей взыскано 185 млн тенге.

В прокуратуре области отметили, что работа по защите прав несовершеннолетних будет продолжена. Основная задача – обеспечить своевременную выплату алиментов и привлечь к ответственности родителей, которые уклоняются от содержания своих детей.