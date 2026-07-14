Казахстанцы наладили золотой бизнес с доходом 224 млн теңге

Кассационный суд рассмотрел жалобы по уголовному делу о незаконном обороте драгоценных металлов и незаконном предпринимательстве, однако не нашел оснований для изменения приговора.

Как установил суд, с 2021 по 2023 год житель Кокшетау Т. незаконно приобретал аффинированное золото, изготавливал из него ювелирные изделия и продавал их. Доход от этой деятельности превысил 224 млн теңге.

Также установлено, что по поручению Т. его работник Б. организовал отправку в Шымкент свертка с золотыми слитками общей массой около 744 граммов.

Суд первой инстанции признал Т. виновным в незаконном обороте драгоценных металлов, незаконном предпринимательстве с получением дохода в особо крупном размере, а также в легализации преступных доходов. Ему назначили 4 года лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься деятельностью в сфере оборота драгоценных металлов сроком на пять лет.

Б. признан виновным в незаконной перевозке драгоценных металлов в особо крупном размере. Он осужден к трем годам лишения свободы с аналогичным дополнительным наказанием.

В кассационных жалобах защита Т. настаивала, что предпринимательская деятельность велась законно, а полученный доход был связан с посредническими услугами. Защитник Б. заявил, что его подзащитный не знал, что находилось в перевозимом свертке.

Изучив материалы дела, кассационный суд пришел к выводу, что вина обоих осужденных подтверждается совокупностью доказательств. Нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые могли бы стать основанием для отмены или изменения приговора, суд не установил.

В результате кассационная инстанция признала назначенное наказание законным и справедливым, оставив судебные акты без изменения.