В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено дело в отношении зятя Р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 120 и 121 Уголовного кодекса РК — изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает BAQ.KZ.

Суд установил факты совершения тяжких преступлений, которые потрясли общественность.

В период с июня 2023 года по январь 2025 года, находясь по месту своего проживания и будучи зятем несовершеннолетней И. (2009 г.р.), Р. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей племянницы. Преступления продолжались в течение нескольких месяцев: в июне 2023 года, марте и декабре 2024 года, а также в январе 2025 года.

Осенью 2024 года и в январе 2025 года он совершил акт изнасилования, что стало решающим в установлении его вины.

Вина подсудимого была полностью доказана: показаниями потерпевшей, свидетелей, результатами экспертных заключений и материалами негласных следственных действий.

Прокурор, в свою очередь, предложил максимально строгое наказание — 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними.