Казахстанец оказался среди 23 моряков задержанного в Индии судна
МИД РК прокомментировал ситуацию.
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В порту Парадип Республики Индия было задержано судно MT UNITY с экипажем из 23 моряков. Один из членов экипажа является гражданином Республики Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Жанболат Усенов, передает BAQ.KZ.
«Судно было задержано в связи с финансовой задолженностью его владельца перед местным поставщиком топлива. Казахстанские дипломаты принимают необходимые меры для возвращения нашего соотечественника в Казахстан. В адрес Министерства иностранных дел Индии была направлена соответствующая дипломатическая нота с просьбой оказать содействие в урегулировании данного вопроса», – написал он.
Как сообщили в ведомстве, ни указанный гражданин Казахстана, ни члены его семьи не обращались за помощью в дипломатические представительства Казахстана за рубежом.
Вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
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