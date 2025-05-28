Суд вынес приговор мужчине, который направлял в группе мессенджера WhatsApp сообщения с призывами к активному неповиновению представителям власти и подстрекательству к массовым беспорядкам с применением оружия, передаёт BAQ.KZ.

Как установлено, осужденный не согласился с требованием закона, связанным с перевесом грузовой машины, и начал распространять призывы к нарушению общественного порядка и насилию.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Отметим, что согласно законодательству за подобные деяния, включая призывы к насилию и массовым беспорядкам с использованием СМИ или телекоммуникационных сетей, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.