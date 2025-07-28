Казахстанец перекрыл трассу из-за темноты и попал за решетку
Суд наказал нарушителя за хулиганство и перекрытие трассы.
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В Жанаозенском городском суде рассмотрено административное дело в отношении гражданина Д., обвиняемого в совершении мелкого хулиганства по ч.1 ст. 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, передает BAQ.KZ.
Судом установлено, что в ночь на 14 июля 2025 года, с 01:00 до 02:00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина перекрыл автодорогу, проходящую за домом №40 в микрорайоне Көктем. Свои действия он мотивировал отсутствием уличного освещения. При этом Д. нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к окружающим.
В ходе судебного разбирательства правонарушитель полностью признал вину, раскаялся и пообещал впредь подобного не допускать. Материалы дела и протокол об административном правонарушении подтвердили факт происшествия.
Санкция указанной статьи предусматривает штраф либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Учитывая признание вины и другие обстоятельства, суд назначил Д. арест сроком на 5 суток.
Постановление вступило в законную силу.
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