Казахстанец платил алименты каждый месяц, но всё равно попал под суд

Добросовестный плательщик алиментов выиграл дело в суде.

Фото: 24health.by

В Шуском районном суде завершилось рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении гражданина Ш., которого обвиняли в неисполнении судебного приказа о взыскании алиментов, передает BAQ.KZ.

Однако в ходе судебного заседания выяснилось, что Ш. регулярно и своевременно выплачивал алименты в период с января по июль 2024 года. Его платежи подтверждены документально — квитанции и другие бумаги подтверждают, что все средства были перечислены бывшей супруге именно как алименты.

Исходя из принципа презумпции невиновности, суд признал, что обвинения не имеют достаточных оснований, и постановил прекратить производство по делу. Таким образом, права и законные интересы добросовестного плательщика алиментов были защищены.

Стоит отметить, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

