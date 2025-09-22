Казахстанец платил алименты каждый месяц, но всё равно попал под суд
Добросовестный плательщик алиментов выиграл дело в суде.
В Шуском районном суде завершилось рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении гражданина Ш., которого обвиняли в неисполнении судебного приказа о взыскании алиментов, передает BAQ.KZ.
Однако в ходе судебного заседания выяснилось, что Ш. регулярно и своевременно выплачивал алименты в период с января по июль 2024 года. Его платежи подтверждены документально — квитанции и другие бумаги подтверждают, что все средства были перечислены бывшей супруге именно как алименты.
Исходя из принципа презумпции невиновности, суд признал, что обвинения не имеют достаточных оснований, и постановил прекратить производство по делу. Таким образом, права и законные интересы добросовестного плательщика алиментов были защищены.
Стоит отметить, что постановление суда пока не вступило в законную силу.
