Кассационный суд по уголовным делам прекратил уголовное дело в отношении осужденного П., которого ранее признали виновным в злостном неповиновении требованиям администрации учреждения уголовно-исполнительной системы.

Суд пришел к выводу: если требования администрации не являются законными, ответственность по статье 428 Уголовного кодекса Республики Казахстан наступать не может.

За что осудили

Основанием для уголовного преследования стали 27 дисциплинарных взысканий, полученных П. в течение четырех месяцев.

Однако, как установил кассационный суд, 26 взысканий были наложены за нарушения, допущенные уже во время содержания осужденного в дисциплинарном изоляторе и одиночной камере.

Что выяснил суд

При рассмотрении дела кассационная инстанция установила, что требования администрации учреждения, которые П. якобы не выполнял, не соответствовали требованиям законности.

Это подтверждалось постановлениями следственных судов, результатами проверок уполномоченных органов и другими материалами дела.

Почему начался конфликт

Ситуация обострилась после того, как П. начал обжаловать изъятие части посылки, которое он считал незаконным.

Примечательно, что до этого осужденный характеризовался положительно: имел вторую степень поведения и поощрения.

Было ли преступление

Кассационный суд установил, что действия П. были связаны с защитой своих прав и не нарушали нормальную деятельность учреждения.

При этом обязательным условием уголовной ответственности по части 1 статьи 428 Уголовного кодекса Республики Казахстан является именно неповиновение законным требованиям администрации. В данном случае это условие отсутствовало.

Какое решение принято

Кассационный суд отменил приговор суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции.

Уголовное дело в отношении П. прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.