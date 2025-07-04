В Актобе суд приговорил 38-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за убийство двух пенсионеров и насильственный захват заложницы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон".

Кровавая драма разыгралась 13 января в частном доме, где проживала женщина с матерью и отчимом. По данным следствия, обвиняемый, уроженец Мангистауской области, перелез через забор, проник в летнюю кухню дома и устроил расправу. Мотивом стала личная обида: он хотел жениться на женщине, но получил отказ.

Сначала жертвой стала мать женщины - мужчина нанёс ей более 20 ножевых ранений и сбросил тело в погреб. Затем, связав саму женщину, он напал и на её отчима - удары наносились кулаками, ножом и топором. Пожилой мужчина также был сброшен в погреб и позже умер в больнице.

Заложницу удерживали под угрозой насилия, а родственники, не дозвонившись до семьи, вызвали полицию. После трёх часов переговоров начался штурм. Подозреваемый был задержан, а женщина доставлена в больницу с резаными ранами головы и рук. Её мать скончалась по дороге в больницу, отчим - позже в реанимации.

На суде мужчина пытался частично снять с себя вину, утверждая, что не убивал отчима женщины. Однако суд признал его виновным по трём статьям УК РК: "Убийство двух или более лиц", "Незаконное лишение человека свободы с применением насилия", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Подсудимый заявил, что действительно убил пожилую женщину, мать своей бывшей знакомой, но в смерти её отчима обвинил… саму падчерицу. Якобы именно она нанесла смертельные удары, а он лишь оказался "не в том месте, не в то время".

Суд подобные заявления назвал попыткой уйти от ответственности. Доказательства и показания свидетелей были исчерпывающими: мужчина проник в дом с ножом, скотчем и отверткой, напал на пенсионеров, связал женщину и удерживал её в заложниках, угрожая жизни. После трёх часов осады полицией его задержали.

Помимо пожизненного срока в колонии особого режима, суд обязал преступника выплатить: 7,3 млн тенге - материальный ущерб семье погибших, 20 млн тенге - компенсация морального вреда, 500 тысяч тенге - за услуги представителя потерпевших в суде.