Казахстанец получит 5 млн тенге за потерянное зрение
Рабочий отсудил миллионы у крупной компании.
Сегодня, 11:37
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