В Павлодарской области завершилось громкое судебное разбирательство: житель Экибастуза, потерявший глаз при выполнении рабочих обязанностей, добился компенсации за моральный вред в размере 5 миллионов тенге, передает BAQ.KZ. Об этом сообщается в материалах областного суда.

Несчастный случай произошёл весной 2012 года на предприятии ТОО "Богатырь Комир", где мужчина работал монтёром пути. При рубке рельса металлический осколок попал ему в глаз, лишив его зрения. Расследование установило полную вину работодателя.

Пострадавшему была присвоена III группа инвалидности без срока переосвидетельствования, зафиксирована утрата более половины трудоспособности. Однако согласительная комиссия отказалась компенсировать моральный вред, после чего мужчина обратился в суд.

Суд первой инстанции встал на сторону истца и обязал компанию выплатить 5 млн тенге. Попытка ТОО обжаловать решение не увенчалась успехом — Павлодарский областной суд оставил вердикт без изменений, признав сумму компенсации справедливой.

Постановление вступило в законную силу.