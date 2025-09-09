  • 9 Сентября, 17:24

Казахстанец предлагал несуществующие авто из Дубая

Под видом доставки авто из ОАЭ мошенник похитил 50 млн тенге.

Сегодня, 16:23
Фото: iStock

В Актобе полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, связанном с продажей несуществующих автомобилей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, подозреваемый создал фейковую страницу в социальной сети под названием "Автобан Дубай", где предлагал услуги по якобы быстрой и доступной доставке автомобилей из Объединённых Арабских Эмиратов.

Предложения выглядели привлекательно: автомобили "почти даром", "без посредников", "с гарантией" — всё это подогревалось красивыми фото, фальшивыми договорами и активным общением с потенциальными клиентами. Многие поверили.

В результате семь человек стали жертвами обмана. Общий материальный ущерб превысил 50 миллионов тенге.

Как сообщили в полиции, по данному факту начато досудебное расследование по статье "мошенничество", а сам подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Правоохранители призывают казахстанцев быть максимально осторожными при заключении онлайн-сделок:

