Гражданин Казахстана числится пропавшим без вести после крупного пожара на заводе в Южной Корее. Возгорание произошло 30 января на предприятии в городе Мэндон-мен, сообщает BAQ.kz.

Как уточняет Almaty.tv, во время экстренной эвакуации из здания вывели 81 сотрудника, однако после переклички выяснилось, что двое работников — гражданин Казахстана и 20-летний гражданин Непала — не вышли на связь. МИД Казахстана взял ситуацию под особый контроль.

Утром 31 января при осмотре сгоревшего цеха пожарные и полиция обнаружили внутри неопознанное тело. Останки направили в Национальный институт научных исследований Республики Корея для проведения ДНК-экспертизы и установления личности.

По предварительной информации южнокорейских СМИ, пропавшему казахстанцу около 50 лет. Поисково-спасательные работы продолжаются, однако их серьезно осложняют частичное обрушение здания и высокая температура после пожара. Причины возгорания на заводе Hybero, где производят гигиенические прокладки и подгузники, устанавливаются.