В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Костаная, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, в январе 2026 года инспектора роты патрульной полиции остановили автомобиль "Лада Гранта" за проезд на запрещающий сигнал светофора. Во время составления административного протокола подсудимый, находясь в служебной машине, неоднократно предлагал сотруднику полиции взятку в размере 10 000 тенге за непривлечение к ответственности.

Преступные действия не были доведены до конца — инспектор отказался от денег и сообщил о попытке взятки в правоохранительные органы.

Суд учёл полное признание вины и раскаяние мужчины в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих факторов не выявлено.

В итоге подсудимому назначен штраф в размере 112 500 тенге и пожизненный запрет занимать должности на государственной службе.