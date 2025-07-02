Казахстанец пытался украсть дочерей у бывшей жены
Полиция предотвратила попытку похищения в Акмолинской области.
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В Акмолинской области мужчина пытался незаконно увезти двух дочерей у своей бывшей жены — подозреваемого задержали на трассе "Астана — Петропавловск", передает BAQ.KZ.
Частично информацию об этом сообщили в Департаменте полиции региона, в соцсетях стали известны иные подробности.
По данным стражей порядка, жительница Алматы приехала в гости к родителям вместе с тремя детьми. В этот момент, находясь в стадии развода, она столкнулась с семейным конфликтом, в котором потребовалась помощь правоохранителей. Ее бывший супруг выкрал дочерей.
Подозреваемого задержали, а детей вернули матери в полной безопасности.
В адрес полиции поступило письмо благодарности, которое женщина направила в Instagram-аккаунт ДП Акмолинской области.
Особую признательность она выразила следователю Ерлану Тыржанову, оперуполномоченному Рустему Галиеву, командиру патрульной роты Ерлану Дарбаеву, а также всем сотрудникам Бурабайского отдела полиции, принявшим участие в операции.
"Вы не остались в стороне в трудный момент — ваша поддержка помогла защитить моих детей. Спасибо за профессионализм, оперативность и преданность делу", — написала женщина.
В департаменте подчеркнули: безопасность детей и оперативное реагирование в подобных ситуациях — приоритет работы полиции. Правоохранители продолжат оказывать помощь семьям, оказавшимся в сложных обстоятельствах.
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