В Акмолинской области мужчина пытался незаконно увезти двух дочерей у своей бывшей жены — подозреваемого задержали на трассе "Астана — Петропавловск", передает BAQ.KZ.

Частично информацию об этом сообщили в Департаменте полиции региона, в соцсетях стали известны иные подробности.

По данным стражей порядка, жительница Алматы приехала в гости к родителям вместе с тремя детьми. В этот момент, находясь в стадии развода, она столкнулась с семейным конфликтом, в котором потребовалась помощь правоохранителей. Ее бывший супруг выкрал дочерей.

Подозреваемого задержали, а детей вернули матери в полной безопасности.

В адрес полиции поступило письмо благодарности, которое женщина направила в Instagram-аккаунт ДП Акмолинской области.

Особую признательность она выразила следователю Ерлану Тыржанову, оперуполномоченному Рустему Галиеву, командиру патрульной роты Ерлану Дарбаеву, а также всем сотрудникам Бурабайского отдела полиции, принявшим участие в операции.

"Вы не остались в стороне в трудный момент — ваша поддержка помогла защитить моих детей. Спасибо за профессионализм, оперативность и преданность делу", — написала женщина.

В департаменте подчеркнули: безопасность детей и оперативное реагирование в подобных ситуациях — приоритет работы полиции. Правоохранители продолжат оказывать помощь семьям, оказавшимся в сложных обстоятельствах.