В Каракиянском районном суде Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина И., который умышленно и вне установленных пунктов пересёк Государственную границу Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд. Инцидент произошёл 20 октября 2024 года в районе пограничной заставы "Даля" у контрольно-пропускного пункта "Темір баба".

Согласно материалам дела, подсудимый преодолел двойное заграждение из колючей проволоки и незаконно проник на территорию сопредельного государства. На допросе И. признался, что решил отправиться в Туркменистан "в путешествие" и не имел при этом злых намерений. Он раскаялся в содеянном и просил суд не лишать его свободы.

Прокуратура ходатайствовала о назначении наказания в виде одного года лишения свободы. Однако суд учёл признание вины, раскаяние подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В итоге суд признал И. виновным по ч. 1 ст. 392 УК РК и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей - это 738 400 тенге.

Приговор вступил в законную силу.