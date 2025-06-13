Казахстанец решил "погулять" в Туркменистане и попал под уголовную статью
Нарушителю назначили штраф почти в 740 тысяч тенге.
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В Каракиянском районном суде Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина И., который умышленно и вне установленных пунктов пересёк Государственную границу Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд. Инцидент произошёл 20 октября 2024 года в районе пограничной заставы "Даля" у контрольно-пропускного пункта "Темір баба".
Согласно материалам дела, подсудимый преодолел двойное заграждение из колючей проволоки и незаконно проник на территорию сопредельного государства. На допросе И. признался, что решил отправиться в Туркменистан "в путешествие" и не имел при этом злых намерений. Он раскаялся в содеянном и просил суд не лишать его свободы.
Прокуратура ходатайствовала о назначении наказания в виде одного года лишения свободы. Однако суд учёл признание вины, раскаяние подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств.
В итоге суд признал И. виновным по ч. 1 ст. 392 УК РК и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей - это 738 400 тенге.
Приговор вступил в законную силу.
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