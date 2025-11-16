Казахстанец Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира World Boxing
Выход в полуфинал стал первой медалью Казахстана на нынешнем этапе соревнований.
Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев обеспечил своей сборной медаль на финальном этапе Кубка мира World Boxing, который проходит в Нью-Дели, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz. Наш спортсмен успешно преодолел четвертьфинал и гарантировал как минимум бронзовое достижение.
В весовой категории до 80 килограммов Бегалиев встретился с корейским боксером Ким Мин Сеном. Поединок выдался напряжённым, однако казахстанец контролировал ход боя и уверенно забирал ключевые эпизоды. Судьи единогласно присудили ему победу.
Выход в полуфинал стал первой медалью Казахстана на нынешнем этапе соревнований. При этом национальная сборная выступает в Индии резервным составом, что делает успех Бегалиева особенно значимым.
Ближайший бой определит, сможет ли казахстанский спортсмен побороться за выход в финал престижного турнира.
