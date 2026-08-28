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Казахстанец Сергей Емельянов занял седьмое место на чемпионате мира по гребле

Спортсмен показал результат 42,06 секунды и финишировал седьмым.

28 Августа 2026, 21:29
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НОК РК 28 Августа 2026, 21:29
28 Августа 2026, 21:29
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Фото: НОК РК

Казахстанский спортсмен Сергей Емельянов занял седьмое место в финале чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани (Польша).

Как передает НОК, Емельянов выступил в финальном заезде в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 метров.

Золотую медаль завоевал представитель Польши Алексей Колядич с результатом 40,95 секунды. Вторым стал узбекский спортсмен Артур Гулиев — 41,05, третье место занял белорус Андрей Жолобов — 41,15.

Еще два финала с участием представителей Казахстана пройдут 29 августа. Мария Бровкова поборется за медаль в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Также Бровкова вместе с Ульяной Киселевой выступит в финале соревнований на каноэ-двойке на 200 метров.

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