Казахстанец Сергей Емельянов занял седьмое место на чемпионате мира по гребле
Спортсмен показал результат 42,06 секунды и финишировал седьмым.
28 Августа 2026, 21:29
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28 Августа 2026, 21:2928 Августа 2026, 21:29
100Фото: НОК РК
Казахстанский спортсмен Сергей Емельянов занял седьмое место в финале чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани (Польша).
Как передает НОК, Емельянов выступил в финальном заезде в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 метров.
Золотую медаль завоевал представитель Польши Алексей Колядич с результатом 40,95 секунды. Вторым стал узбекский спортсмен Артур Гулиев — 41,05, третье место занял белорус Андрей Жолобов — 41,15.
Еще два финала с участием представителей Казахстана пройдут 29 августа. Мария Бровкова поборется за медаль в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Также Бровкова вместе с Ульяной Киселевой выступит в финале соревнований на каноэ-двойке на 200 метров.
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