Школьник 10 класса средней школы имени Нурлыбека Баймуратова Бескарагайского района Ерасыл Бейсенгазинов разработал экологически чистый портативный генератор, передаёт BAQ.KZ.

По словам юного изобретателя, для работы устройства не требуется река или крупный водоем — достаточно небольшого контейнера с водой.

Принцип работы генератора прост: вода из емкости через небольшой насос подается на лопасти колеса. Когда колесо начинает вращаться, запускается генератор, вырабатывающий электрическую энергию. В результате получается ток, пригодный для бытовых нужд.

"Главное преимущество этого генератора — независимость от погодных условий. В отличие от солнечных или ветряных станций, здесь не нужно ждать природных факторов. Устройство можно установить и использовать в любом месте. Все материалы экологически чистые и безопасные для здоровья", — говорит юный изобретатель.

При создании проекта Ерасыл использовал подручные материалы. Каркас колеса был изготовлен из старых грампластинок, лопасти — из пластиковых крышек, закрепленных горячим клеем. Основной генератор на 12 вольт взят из старого принтера, а вместо насоса применен двигатель от игрушечного фонтана. В качестве источника полезной энергии подключены светодиодные лампы.

В дальнейшем школьник планирует усовершенствовать устройство, повысить его мощность и адаптировать для подключения бытовой техники.