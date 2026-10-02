Казахстанец стал бронзовым призёром Азиады-2026 по джиу-джитсу

Представитель команды Казахстана по джиу-джитсу Сейилхан Болатбек завоевал бронзовую медаль Азиатских игр 2026 года в Аичи и Нагое (Япония).

В поединке за третье место в весовой категории до 77 килограммов он встретился с другим казахстанским спортсменом — Адланом Мадаевым.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу Болатбека. Таким образом, спортсмен завоевал бронзовую медаль и поднялся на третью ступень пьедестала почёта.