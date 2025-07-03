  • 4 Июля, 00:00
  • BAIGENEWS

Казахстанец стал фараоном на свой 50-летний праздник

Пышный юбилей в образе правителя Египта вызвал споры в Сети.

Вчера, 23:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Вчера, 23:41
Вчера, 23:41
51
Фото: Unsplash

Казахстанец Темирали отметил 50-летие с царским размахом — в прямом смысле слова. В Сети набирает популярность видео, на котором именинник появляется на празднике в образе фараона, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как мужчину восседающего на троне выносят на носилках, окружённого гостями и персоналом, одетыми в стилизованные египетские костюмы.

Праздник напоминал сцену из исторического блокбастера — золото, атрибутика Древнего Египта и даже торт в форме Сфинкса (по неподтверждённым данным).

Гости приносили дары, а атмосфера торжества вызвала разные эмоции в Казнете. Вот лишь часть комментариев:

  • "Казах без понтов — беспонтовый казах"
  • "Он сделал мой день! С юбилеем!"
  • "Колхозный гламур на выезде"
  • "Позвонили с Испании… сказали это не их Стыд"
  • "Как будто на утренник пришли. Уят."

Несмотря на неоднозначную реакцию, многие отметили, что юбиляр явно получил то, что хотел — праздник в своём стиле, который запомнится надолго не только гостям, но и всему интернету.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от НОВОСТИ СНГ (@newscorr)

Самое читаемое

Наверх