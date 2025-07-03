Казахстанец Темирали отметил 50-летие с царским размахом — в прямом смысле слова. В Сети набирает популярность видео, на котором именинник появляется на празднике в образе фараона, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как мужчину восседающего на троне выносят на носилках, окружённого гостями и персоналом, одетыми в стилизованные египетские костюмы.

Праздник напоминал сцену из исторического блокбастера — золото, атрибутика Древнего Египта и даже торт в форме Сфинкса (по неподтверждённым данным).

Гости приносили дары, а атмосфера торжества вызвала разные эмоции в Казнете. Вот лишь часть комментариев:

"Казах без понтов — беспонтовый казах"

"Он сделал мой день! С юбилеем!"

"Колхозный гламур на выезде "

"Позвонили с Испании… сказали это не их Стыд"

"Как будто на утренник пришли. Уят."

Несмотря на неоднозначную реакцию, многие отметили, что юбиляр явно получил то, что хотел — праздник в своём стиле, который запомнится надолго не только гостям, но и всему интернету.