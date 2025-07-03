Казахстанец стал фараоном на свой 50-летний праздник
Пышный юбилей в образе правителя Египта вызвал споры в Сети.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанец Темирали отметил 50-летие с царским размахом — в прямом смысле слова. В Сети набирает популярность видео, на котором именинник появляется на празднике в образе фараона, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как мужчину восседающего на троне выносят на носилках, окружённого гостями и персоналом, одетыми в стилизованные египетские костюмы.
Праздник напоминал сцену из исторического блокбастера — золото, атрибутика Древнего Египта и даже торт в форме Сфинкса (по неподтверждённым данным).
Гости приносили дары, а атмосфера торжества вызвала разные эмоции в Казнете. Вот лишь часть комментариев:
- "Казах без понтов — беспонтовый казах"
- "Он сделал мой день! С юбилеем!"
- "Колхозный гламур на выезде"
- "Позвонили с Испании… сказали это не их Стыд"
- "Как будто на утренник пришли. Уят."
Несмотря на неоднозначную реакцию, многие отметили, что юбиляр явно получил то, что хотел — праздник в своём стиле, который запомнится надолго не только гостям, но и всему интернету.
Посмотреть эту публикацию в Instagram