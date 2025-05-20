В мире шахмат историческое событие: 14-летний Эдгар Мамедов из Актау официально получил звание международного гроссмейстера (GM), став самым молодым обладателем этого титула в истории Казахстана, передает BAQ.KZ. Его достижение стало результатом упорной работы, выдающегося таланта и уверенных выступлений на международной арене.

Родившийся 18 июня 2010 года, Эдгар за год прошёл путь, на который у других уходит десятилетие. Его кандидатура будет официально утверждена на ближайшем заседании Президентского совета ФИДЕ - и это лишь формальность: все нормы выполнены блестяще.

По данным управления физической культуры и спорта Мангистауской области, ранее Эдгар успешно выполнил три гроссмейстерских норматива на крупных турнирах. Его рейтинг по версии ФИДЕ составлял 2492 - до необходимой планки в 2500 не хватало всего восьми очков. Этого рубежа Мамедов достиг на престижном супертурнире "Sharjah Masters International Chess Championship 2025 - A", уверенно начав турнир и добрав недостающие баллы уже после первых двух партий.