Казахстанец стал вторым среди 36 пятиборцев на Азиаде-2026

Темирлан Абдраимов показал второй результат среди 36 участников предварительного раунда по фехтованию на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое, Япония, передает BAQ.KZ.

Казахстанец одержал 27 побед и потерпел восемь поражений. Выше оказался только представитель Южной Кореи Со Чан Ван, выигравший 31 поединок.

Кирилл Стадник завершил раунд на десятом месте. На его счету 21 победа при 14 поражениях.

Лев Чувашов занял 14-ю строчку, Тихон Варёхин расположился следом. Оба казахстанца одержали по 20 побед и потерпели по 15 поражений.

Результаты этого этапа определят стартовые позиции спортсменов в фехтовании на следующих стадиях современного пятиборья.

Полуфиналы среди мужчин пройдут 18 сентября.