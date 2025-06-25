В Жамбылском районном суде Алматинской области рассмотрено резонансное дело: 39-летний житель региона осуждён за умышленное уничтожение автомобиля своей гражданской жены, передает BAQ.KZ. Причиной преступления стал бытовой конфликт, закончившийся поджогом элитной иномарки.

По материалам дела, мужчина по имени А. и его гражданская супруга И. совместно приобрели в кредит автомобиль BMW 530i стоимостью 4 млн тенге. Так как у женщины не было водительских прав, она временно передала автомобиль своему партнёру. Однако в марте 2025 года между ними произошла серьёзная ссора. Разозлённый мужчина, действуя на эмоциях, приобрёл на заправке 5 литров бензина, вывез машину в безлюдное поле, облил салон и двигатель топливом и поджёг.

Сгоревший BMW причинил потерпевшей ущерб на сумму более 4,4 млн тенге. Уголовное дело было возбуждено по статье 202, часть 2, пункты 1 и 5 УК РК - умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлекшее крупный ущерб. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину, раскаялся и возместил причинённый ущерб, что было признано судом смягчающим обстоятельством.

По итогам процесса А. был приговорён к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Отягчающих обстоятельств не установлено, приговор уже вступил в законную силу.