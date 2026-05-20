Казахстанец требует переложить расходы на ЧСИ на бывшую супругу

Конституционный суд Казахстана рассматривает вопрос о том, законно ли возлагать расходы на услуги частного судебного исполнителя (ЧСИ) на обоих родителей при исполнении решений о порядке общения с ребенком, передает BAQ.KZ.
Поводом для обращения стал спор казахстанца, который посчитал несправедливым требование оплачивать услуги ЧСИ поровну с бывшей супругой.
В чем суть спора
Суд ранее определил порядок общения отца с несовершеннолетними детьми, проживающими с матерью. После этого было открыто исполнительное производство.
Частный судебный исполнитель назначил оплату своих услуг - по 10 МРП с каждого родителя.
Однако заявитель не согласился с таким решением. По его мнению, платить должен тот родитель, который препятствует исполнению решения суда и не дает общаться с ребенком.
Что именно проверяет Конституционный суд
Оспариваемые нормы закона предусматривают, что расходы на работу ЧСИ по таким делам делятся между обоими родителями поровну.
Заявитель считает, что это нарушает принцип справедливости и равенства перед законом.
Он также указал, что расходы по принудительному исполнению судебного решения должны нести не оба родителя, а именно сторона, уклоняющаяся от исполнения решения суда.
Кто участвовал в заседании
В рассмотрении дела приняли участие:
сам заявитель и его адвокат;
представители Сената;
Генеральная прокуратура;
Министерство юстиции;
Комитет по охране прав детей;
Уполномоченный по правам ребенка;
Республиканская палата частных судебных исполнителей;
другие государственные и экспертные организации.
Итоговое решение Конституционного суда будет опубликовано позже на официальном сайте суда, а также в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан".