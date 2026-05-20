Казахстанец требует переложить расходы на ЧСИ на бывшую супругу

Конституционный суд Казахстана рассматривает вопрос о том, законно ли возлагать расходы на услуги частного судебного исполнителя (ЧСИ) на обоих родителей при исполнении решений о порядке общения с ребенком, передает BAQ.KZ.

Поводом для обращения стал спор казахстанца, который посчитал несправедливым требование оплачивать услуги ЧСИ поровну с бывшей супругой.

В чем суть спора

Суд ранее определил порядок общения отца с несовершеннолетними детьми, проживающими с матерью. После этого было открыто исполнительное производство.

Частный судебный исполнитель назначил оплату своих услуг - по 10 МРП с каждого родителя.

Однако заявитель не согласился с таким решением. По его мнению, платить должен тот родитель, который препятствует исполнению решения суда и не дает общаться с ребенком.

Что именно проверяет Конституционный суд

Оспариваемые нормы закона предусматривают, что расходы на работу ЧСИ по таким делам делятся между обоими родителями поровну.

Заявитель считает, что это нарушает принцип справедливости и равенства перед законом.

Он также указал, что расходы по принудительному исполнению судебного решения должны нести не оба родителя, а именно сторона, уклоняющаяся от исполнения решения суда.

Кто участвовал в заседании

В рассмотрении дела приняли участие:

сам заявитель и его адвокат;

представители Сената;

Генеральная прокуратура;

Министерство юстиции;

Комитет по охране прав детей;

Уполномоченный по правам ребенка;

Республиканская палата частных судебных исполнителей;

другие государственные и экспертные организации.

Итоговое решение Конституционного суда будет опубликовано позже на официальном сайте суда, а также в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан".