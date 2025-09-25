Аршалынский районный суд вынес приговор по делу жителя, совершившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

Обвиняемый, работающий пастухом, уже дважды ранее судимый по той же статье, в августе 2025 года снова позвонил на номер 112 и заявил о якобы заложенной бомбе на автовокзале в Астане.

Сообщение о взрывном устройстве привело к выезду экстренных служб и проведению проверочных мероприятий, однако никаких следов теракта обнаружено не было — тревога оказалась ложной. В суде обвиняемый полностью признал вину и заявил, что намеренно сделал звонок, чтобы оказаться в местах лишения свободы. По его словам, у него нет постоянного жилья, и тюремные условия с бесплатным питанием и одеждой — лучший для него выход.

Суд отметил, что у мужчины уже есть две судимости — в 2019 и 2023 годах — за аналогичные преступления. Несмотря на это, он не сделал для себя выводов и вновь совершил тяжкое правонарушение, создающее угрозу общественной безопасности и отнимающее ресурсы у экстренных служб.

С учётом рецидива и отсутствия смягчающих обстоятельств, суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.