Казахстанец вернул бизнес-грант в 1,38 млн тенге после проверки прокуратуры

В Костанайской области получатель государственного гранта на развитие бизнеса вернул в бюджет 1,38 млн тенге после выявленного прокуратурой нецелевого использования средств.

Как сообщили в прокуратуре Аулиекольского района, грант в размере 1 380 000 тенге был предоставлен гражданину в 2023 году для реализации предпринимательского проекта.

Однако во время проверки выяснилось, что приобретенное за государственные деньги оборудование фактически не использовалось по заявленному назначению. Кроме того, его технические характеристики не соответствовали данным, указанным в отчетных документах.

По материалам прокуратуры было начато досудебное расследование по признакам мошенничества.

В ходе расследования получатель гранта признал вину и полностью возместил причиненный государству ущерб, вернув в бюджет все 1,38 млн тенге.

С учетом признания вины, добровольного возмещения ущерба и других предусмотренных законодательством обстоятельств уголовное дело прекратили по нереабилитирующим основаниям.

В прокуратуре напомнили, что государственные гранты выделяются на реализацию конкретных бизнес-проектов и должны расходоваться по назначению.

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