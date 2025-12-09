В области Жетысу вынесен приговор по делу о вымогательстве, которое сотрудники полиции сумели предотвратить на стадии совершения преступления. В Талдыкоргане правоохранители оперативно вмешались и предотвратили причинение крупного ущерба бывшему работодателю фигуранта дела, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По материалам следствия, подсудимый в течение года неофициально занимал должность руководителя одного из ТОО Талдыкоргана. После увольнения, недовольный принятым решением, он выработал преступный план, направленный на незаконное получение имущества. Мужчина решил воспользоваться угрозой раскрытия компрометирующих сведений, которые, по его словам, могли нанести серьёзный вред интересам бывшего работодателя.

В Алматы он встретился с учредителем предприятия и заявил, что располагает якобы доказательствами уклонения компании от уплаты налогов. В обмен на молчание злоумышленник потребовал передать ему квартиру в Талдыкоргане стоимостью 16,5 миллиона тенге. Для реализации замысла мужчина попытался переоформить недвижимость через нотариальную контору.

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции преступление удалось остановить. Вымогателя задержали прямо в помещении нотариуса во время проведения следственно-оперативных мероприятий. Тем самым правоохранители предотвратили незаконное отчуждение имущества и ущерб в особо крупном размере.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Этот случай стал очередным подтверждением значимости своевременной и профессиональной работы полиции, направленной на защиту граждан и их собственности.